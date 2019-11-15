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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Куньмине открылась Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019

Категория: Новости

В Куньмине открылась Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019

Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019, совместно организованная Министерством культуры и туризма КНР, Государственным управлением гражданской авиации и народным правительством провинции Юньнань, открылась 15 ноября в городе Куньмин, административном центре провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/.

 

В Куньмине открылась Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019

 

Участие в мероприятии принимают представители и экспоненты из 75 стран и районов мира. Общая площадь экспозиции, развернутой в Куньминском международном центре выставок и конгрессов "Дяньчи", достигает 90 тыс. кв. м, а общее число выставочных стендов составляет 3866.

В Куньмине открылась Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019

 

В Куньмине открылась Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019

 

Китайская международная туристическая ярмарка, которая проводится с 1998 года, превратилась в одну из крупнейших и наиболее влиятельных туристических ярмарок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На фото -- посетитель выставки на стенде Непала.  Фотографии Синьхуа/Цзян Вэньяо

В Куньмине открылась Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019

Источник Синьхуа

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В Куньмине открылась Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019
В Куньмине открылась Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019
В Куньмине открылась Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019
В Куньмине открылась Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019
В Куньмине открылась Китайская международная туристическая ярмарка -- 2019
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