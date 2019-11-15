Котообман: как кот стал авианарушителем! ВИДЕО

Этот кот стал, сам того не подозревая, нарушителем правил безопасности: хозяин, не желая сдавать питомца, чей вес превышал разрешенный для перевозки в салоне, в багаж, на следующий день, проходя контроль, животное подменил. "Аэрофлот", чьим рейсом летел этот пассажир, лишил владельца кота бонуса.

Вера Албанина, заместитель руководителя пресс-службы "Аэрофлота" заявила, что "поскольку было установлено умышленное нарушение правил безопасности на борту и перед полетом, мы решили лишить этого пассажира его бонусных миль и исключить из этой программы". Михаил Галин, владелец кота Виктора, с этим решением согласился. Историю котообмана он сам опубликовал в своем "Фейсбуке".