Зеленский показывает, как управлять страной. Обзор политических событий с 8 по 14 ноября

Президент действует не только энергично, но и достаточно жёстко. По крайней мере, он начал демонстрировать свои качества как лидера авторитарного типа.

Закон о земле

Голосование по закону об открытии земельного рынка — ключевое событие прошедшей недели. Принятие этого закона во втором чтении будет, скорее всего, ключевым событием вообще всего президентства Зеленского (сравнимым по значимости могло бы быть выполнение Минских соглашений, но это не предполагается).

Разрешение на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения будет иметь огромные последствия.

В первую очередь, изменится экономическая ситуация в стране, в частности — повысится капитализация активов. Будет ли от этого польза стране, сказать трудно, но богатства олигархов в пересчёте вырастут, так же как это случилось во второй половине 2000-х. Скорее всего, вырастут и реальные капиталы — тот же Коломойский, судя по всему, намерен заработать на перепродаже земель западному капиталу.

С другой стороны, отмена моратория является непопулярной мерой (против его отмены выступает свыше 60% избирателей) и она может дорого обойтись Зеленскому и «Слуге народа» в чисто электоральном плане.

Последнее обстоятельство Зеленский понимает и попытался его компенсировать в выступлении 11 ноября — он объяснил свои намерения желанием дать возможность гражданам распоряжаться своими наделами (социология показывает, что в этом смысле граждане за рынок земли) и пообещал референдум о праве иностранцев покупать землю (тут общественное мнение однозначно против).

Эти уступки общественности должны скрыть самоочевидные вещи:

— мораторий отменяется властью без учёта мнений избирателей;

— референдум — пустая формальность, поскольку у иностранного капитала и так есть возможности для использования украинской земли.

Накануне голосования в Раде происходили сложные процессы.

С одной стороны, были зафиксированы разброд и шатания во фракции «Слуги народа», где ряд депутатов был против голосования за земельный закон. Центром внутрипартийной оппозиции считался Максим Бужанский.

С другой, в порядке получения гарантий большинства велись переговоры с другими фракциями. По имеющейся информации, была достигнута предварительная договорённость с фракцией «Голос», велись переговоры с «Европейской солидарностью» и «За будущее».

Результат оказался довольно своеобразным — закон был принят голосами СН и нефракционных (кстати, Бужанский тоже голосовал), ни одна другая фракция не голосовала. Источники в Киеве сообщают, что все три фракции неоправданно подняли цену своих «услуг».

В СН против проголосовали 3 депутата, 16 воздержались, один не принял участия в голосовании. Голосовавшая против Анна Скороход заявила, что уже на следующий день её гражданский муж Алексей Алякин был задержан полицией по запросу российской стороны («гибридная агрессия» приобретает всё более гибридные очертания). В результате Скороход и мажоритарщик из Черниговской области Антон Поляков (при голосовании воздержался, но якобы устроил скандал руководству партии) были исключены из фракции. В общем, налицо наведение порядка жёсткими методами.

Существует точка зрения, что удар нанесён целенаправленно по Коломойскому — он якобы был недоволен схемой земельной реформы, недоучитывающей его интересы, и действительно пытался сорвать голосование, но потерпел поражение.

Отказ от Минских соглашений

На протяжении недели сначала Давид Арахамия заявил о том, что целью встречи в "нормандском формате" является освобождение Украины от необходимости выполнять Минские соглашения.

Позже ту же мысль, но более осторожно, выразил глава МИД Вадим Пристайко: «Минск — не самоценность. Самоценность — наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса».

Владимир Путин по этому поводу выразил естественное недоумение: что именно можно обсуждать в "нормандском формате", если Украина намерена отказаться от выполнения Минских соглашений, ради которых этот формат и создан? Он ждёт от Украины действенного подтверждения намерения выполнять соглашения в виде продления действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (учитывая, что его действие истекает 31 декабря, встречи в нормандском формате в текущем году не будет).

Дискуссия, в действительности, ведётся вовсе не об этом. Украина уже вышла из Минских переговоров в одностороннем порядке — в тот момент, когда Пётр Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса. В соответствии с законом, никакого внутреннего конфликта нет, а есть иностранная оккупация. А значит, и Минские соглашения, направленные на прекращение внутреннего конфликта, смысла не имеют.

До последнего времени гаранты Минских соглашений этот факт игнорировали, исходя из того, что закон имеет сугубо внутриукраинское применение. Вероятно, расчёт был на то, чтобы дать возможность новой украинской власти всё же отменить закон. Однако, новая власть не только закон не отменила, но и выразила намерение не выполнять условия Минских соглашений, связанные с гарантиями для населения Донбасса.

Помимо этого, Россия не намерена обсуждать в нормандском формате вопрос газовых соглашений (впрочем, близкие к Офису президента телеграм-каналы продолжают утверждать, что это инициатива именно российской стороны), а также вопрос Крыма (его Россия обсуждать не будет не только в нормандском, но и в любом другом формате).

Игра Зеленского, направленная на повышение ставок, дала свои плоды — встреча отложена на неопределённый период. Теперь вопрос: являлось ли это его целью? По одной из версий — да. Его задача была показать избирателям, что он сделал всё, что мог, но Путин не хочет мира. Так ли это — узнаем до конца года.

Новый курс Коломойского

Игорь Коломойский в очередной раз сделал эпатажное заявление в интервью The New York Times: «Людям нужен мир, хорошая жизнь, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать, и при этом даже не даёте нам на это деньги». При этом соглашения с Россией могут принести Украине средства, которые сейчас она получает от МВФ.

Вообще, Коломойский с такими заявлениями выступает уже далеко не первый раз. В данном случае серьёзность его заявления подтверждена тем, что он таки смог наладить сотрудничество с Россией — закупает в ней электроэнергию и уголь для ТЭС «Центрэнерго».

Скорее всего, это очередной этап «многоходовки» — Коломойский подаёт сигналы и России, и Западу с тем, чтобы получить, в конечном итоге, реальную поддержку хоть от кого-то. Убедительность его выступлений снижается не только его собственной недоговороспособностью, но и сомнениям относительно его действительного влияния на нынешнюю власть.

Несостоявшаяся социологическая сенсация

Впечатление о противостоянии Зеленского и Коломойского подтверждает публикация данных исследования Центра им. Разумкова, которые были оценены близкими к «Привату» СМИ (УНИАН и др.) как свидетельство падения рейтинга президента.

Действительно, рейтинг доверия к президенту, по данным этого исследования, составил 68%, в то время как в сентябре — 79%. Удивление вызвало, однако, то, что журналисты не стали сравнивать этот результат с данными октябрьского исследования (66%) и не сослались на данные более ранних исследований (например, в июле, по информации группы «Рейтинг», президенту доверяли 65% опрошенных).

В общем, по данным социологов, уровень социального оптимизма действительно снижается, однако на рейтинге Зеленского это пока что не сказывается. Природа сентябрьского «скачка» до конца не понятна, но вполне вероятно, что он был связан не с изменениями в общественном мнении, а с ошибкой социологов.



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