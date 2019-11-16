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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Китае проходит первая всемирная выставка рисовой лапши

Категория: Новости

В Китае проходит первая всемирная выставка рисовой лапши

В южно-китайском автономном районе Гуанси-Чжуан в субботу, 16 ноября началась первая всемирная выставка рисовой лапши. Мероприятие будет проходить на протяжении трех дней, а к выставке привлечено более 300 организаций, а также китайских и зарубежных компаний, сообщает Xinhua

В Китае проходит первая всемирная выставка рисовой лапши

 

Событие проходит на площади 10 тысяч квадратных метров в Международном выставочном центре, где представлены сырье, технологии и оборудования, приправы, различные добавки и гарниры. Также посетители там могут пройти курсы кулинарии. 

В Китае проходит первая всемирная выставка рисовой лапши

 

Мероприятие организовывают четыре китайские предприятия, направленные на создание международной биржи обмена для индустрии рисовой лапши. Ожидается, что выставка будет способствовать сотрудничеству между Китаем и соседними странами в области рисовой лапши и представлению деликатеса как новой культурной связи с другими странами.

 

источник 112



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