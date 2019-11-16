Трепак вместо Трубы. Кто и как готовит революцию в Госбюро расследований

Пока внимание общественности отвлекается возней с семейством депутата Анны Скороход в Украине идет полное переформатирование правоохранительной системы.

Ключевую роль в этом играет Госбюро расследований. Именно к нему перешли функции следствия по всем уголовным делам против топ-чиновников (кроме коррупции, которой занимается НАБУ) и силовиков (включая само НАБУ). В ГБР после 20 ноября будут перенаправлены многие резонансные "политические" дела, бывшие в производстве Генпрокуратуры, включая тысячи томов уголовных производств по Майдану.

При этом в Офисе президента разработан законопроект 2116 "Об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований", который как раз сейчас проходит второе чтение в Верховной Раде.

И, в ближайшие недели, вполне вероятно, будет принят. При этом, прямо в самом законопроекте прописывается полная смена руководства ГБР и существенное расширение полномочий его будущих руководителей.

"Страна" разбиралась в нюансах грядущих перемен.

Чем не подошел Труба

Нынешный глава ГБР Роман Труба был назначен на должность еще во времена Петра Порошенко.

Однако, после поражения экс-президента на выборах, именно Госбюро стало локомотивом в расследовании уголовных дел против Порошенко и его окружения.

Сейчас их насчитывается более 10 (большая часть из них открыто по заявлению известного юриста Андрея Портнова).

С учетом неоднократно заявленных намерений новой власти разобраться со злоупотреблениями своих предшественников, активная работа ГБР во главе с Трубой по Порошенко и Ко выглядела вполне "в тренде". Особенно, на фоне пассивности в этом направлении других силовых структур.

Тем удивительным было вчерашнее голосование в Раде.

Нардепы поддержали правку в президентский законопроект, которая предполагает увольнение всего нынешнего руководства Бюро, включая Романа Трубу. За это проголосовало 259 нардепов.

Согласно этой правке, полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия этого законопроекта и вступления его в силу.

При этом президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР.

Отметим, что правку, помимо "Слуг народа", поддержали фракции "Европейской солидарности" Порошенко и "Голоса" Вакарчука. Позиция "Евросолидарности" понятна - после возбужденных уголовных дел они враждебно относятся к Трубе и уже неоднократно требовали его увольнения. "Голос" же часто действует в унисон с ЕС.

Но почему в эту коалицию "друзей Порошенко" вступили "слуги народа"?

Как сообщили "Стране" источники близкие к Офису президента, у Зеленского намерены поменять Трубу.

"Главный идеолог смены руководства ГБР это генпрокурор Рябошака. У него с Трубой затяжной конфликт. Также как и с Портновым, по заявлениям которого Госбюро возбуждает дела против Порошенко. Поэтому Рябошапка лоббирует на эту должность своего заместителя Трепака", - говорит источник.

Отметим, что Трепак во времена Порошенко был заместителем главы СБУ и, по данным СМИ, пользовался поддержкой тогдашней демократической администрации США. Именно Трепак "слил" черную бухгалтерию Партии Регионов, которая стала основой для возбуждения дела против советника Трампа Пола Манафорта, что использовали в своей кампании в 2016 году демократы.

Несмотря на то, что администрация Трампа требует от Киева содействия в расследовании дела об украинском вмешательстве в выборы в США (к чему, очевидно, имел прямое отношение Трепак), карьера бывшего заместителя главы СБУ пошла при Зеленском в гору.

Он был назначен заместителем генпрокурора. Близкий к нему человек - Дмитрий Нескоромный - стал первым заместителем главы СБУ.

"Рябошапка действует полностью в рамках той концепции правоохранительной системы, которая выстраивалась демократами еще во времена Йованович (бывший посол США в Украине, которую Трамп отозвал, обвинив в активной работе на своих конкурентов-демократов - Ред.) и Кента (бывший заместитель Йованович - Ред.). Рябошапка близко сошелся с Сытником (глава НАБУ, пользовавшийся поддержкой Йованович и Кента - Ред.). Трепак поставил своего человека в СБУ первым замом к Баканову. Если сейчас еще Трепак станет главой ГБР, то вся эта команда получит под полный контроль все правоохранительные органы, которые занимаются топ-делами в Украине", - говорит источник, близкий к Офису президента.

Всевластный директор ГБР

Отметим, что новый глава ГБР, которого президент назначит после принятия законопроекта, получит очень широкие полномочия.

Так, предлагается отменить конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав тому право самому назначать заместителей, а также в единоличном порядке их увольнять.

В Главном научно-экспертном управлении Рады, проанализировав законопроект, пришли к выводу, что такой порядок назначения и увольнения заместителей директора Бюро нарушает принципы комплектования кадрового состава ГБР на конкурсной основе и существенно ухудшает независимость и компетентность этого органа.

Также директору предоставляются полномочия единолично утверждать организационную структуру ГБР.

При этом через конкурс будут продолжать пропускать рядовых сотрудников (но не руководство). Однако работа конкурсной комиссии будет обеспечиваться не Секретариатом Кабмина, как сейчас, а центральным аппаратом ГБР. При этом директору Бюро предоставляется право единолично назначать и увольнять работников этого аппарата по своей инициативе.

Согласно заключению научно-экспертном управлении Рады, в случае принятия в таком виде законопроекта о ГБР, в стране появится правоохранительный орган, который не сможет контролировать ни Кабмин, ни Рада, но который будет наделен огромными полномочиями. А его руководитель получит почти неограниченную власть, назначая и увольняя любого сотрудника.

Источник 112