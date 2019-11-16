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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Смертельное ДТП на трассе «‎Одесса-Киев»: водитель внедорожника насмерть сбил двух мужчин

Категория: Новости

Смертельное ДТП на трассе «&#8206;Одесса-Киев»: водитель внедорожника насмерть сбил двух мужчин

Как сообщает пресс-служба ГУНП, прошлой ночью на трассе в Ширяевском районе Одесской области произошло ДТП. В результате аварии погибло двое мужчин.

Авария случилась возле села Старые Маяки. Двоих мужчин, которые меняли колесо у грузовика на левой полосе, сбил внедорожник. 52 и 41-летние мужчины погибли на месте.

По предварительной информации, 39-летний водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку не выбрал безопасную скорость. В полиции решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по 286 статье Уголовного кодекса Украины: нарушение правил дорожного движения.



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