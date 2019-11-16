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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе произошло ДТП с участием машины скорой помощи: пострадали четыре человека

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе произошло ДТП с участием машины скорой помощи: пострадали четыре человека

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области, сегодня на улице Авдеева-Черноморского произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. В результате аварии пострадало 4 человека.

Водитель автомобиля «Mercedes» при повороте налево не предоставил преимущество в движении карете скорой помощи, двигавшейся с проблесковыми маячками.

В Одессе произошло ДТП с участием машины скорой помощи: пострадали четыре человека

После столкновения машина медиков выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Телесные повреждения получили водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой. Всех их с повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.



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