В Одессе произошло ДТП с участием машины скорой помощи: пострадали четыре человека

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области, сегодня на улице Авдеева-Черноморского произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. В результате аварии пострадало 4 человека.

Водитель автомобиля «Mercedes» при повороте налево не предоставил преимущество в движении карете скорой помощи, двигавшейся с проблесковыми маячками.

После столкновения машина медиков выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Телесные повреждения получили водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой. Всех их с повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.