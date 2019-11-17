Дефицит торговли товарами Украины продолжает увеличиваться

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 9 месяцев 2019 года составило почти 7,1 миллиарда долларов, что на 549,9 миллиона долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"За 9 месяцев 2019 года экспорт товаров составил 37,093 млрд долларов, или 107,4% по сравнению с 9 месяцами 2018 года, импорт – 44,19 млрд долл, или 107,5%. Отрицательное сальдо составило 7,1 млрд долл (за 9 месяцев 2018 года также отрицательное – 6,549 млрд долл)", — говорится в сообщении.

Больше всего товаров за указанный период Украина экспортировала в Китай (на 2,59 млрд долларов; на 79,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года), Польшу (на 2,53 млрд долларов; на 4,4% больше) и Российскую Федерацию (на 2,45 млрд долларов; на 9,7% меньше).

Больше всего за три квартала этого года Украина продала на внешних рынках черных металлов (на 6,9 млрд долларов; на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года), зерновых (на 6,8 млрд долларов; на 42,5% больше), жиров и масел (на 3,3 млрд долларов; на 3,9% больше).

Больше всего товаров в январе-сентябре 2019 года Украина импортировала из Китая (почти на 6,6 млрд долларов; на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года), Российской Федерации (на 5,4 млрд долларов; на 6,9% меньше) и Германии (на 4,5 млрд долларов; на 0,9% меньше).

Основными товарными позициями украинского импорта за 9 месяцев этого года были машины, оборудование и механизмы (на 9,47 млрд долларов; на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года), топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (на 8,9 млрд долларов; на 7% меньше), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (почти на 5,7 млрд долларов; на 8,8% больше).

Внешнеторговые операции в январе-сентябре 2019 года проводились с партнерами из 221 страны мира.

Напоминаем, в 2018 году экспорт товаров из Украины составил 47,3 млрд долларов (на 9,4% больше, чем в 2017 году), импорт – 57,2 млрд долларов (на 15,3% больше).