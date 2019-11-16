Лукашенко раскритиковал союз с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции, передает Капитал со ссылкой на БелТВ.

«Ни один из документов не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А главные принципы — это независимость и суверенитет», — сказал он.

По словам Лукашенко, дорожные карты с Москвой не могут быть подписаны до тех пор, пока не будут решены принципиальные вопросы по поставкам углеводородов и открытию российских рынков для товаров.

Белорусской стороне «каждый год подсовывают новые условия», из-за которых «мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем», отметил он. Лукашенко добавил, что такой союз Беларуси не нужен. «Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать, да еще похлеще», — заявил глава белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не хочет быть «нахлебницей», приведя в качестве примера США, которые начали торговую войну с Китаем «из-за дефицита в торговом балансе на сотни миллиардов долларов».

Президент отметил, что у Минска с Россией ежегодный дефицит торговли составляет около $9 млрд. Эти деньги, по его словам, можно заработать только на российском рынке, однако для Белоруссии «выстроили барьеры» и «отдельные виды товаров» не попадают на этот рынок. «Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем. Но это неправильно», — подчеркнул белорусский лидер. Беларусь требует равных условий для субъектов хозяйствования, добавил Лукашенко.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах до 1 января 2020 года. «Коммерсантъ» сообщал, что к 1 апреля 2021 года в Союзном государстве может появиться единый Налоговый кодекс. Программа интеграции предусмотрена Договором о создании Союзного государства, подписанным в 1999 году. Речь идет, в частности, об интеграции в сферах экономики, налогов, ценовой политики, тарифов, денежной политики и пенсионного обеспечения.