Справедливость 11 лет спустя: в Николаеве выплатили компенсацию за смерть женщины в роддоме

В Николаеве спустя 11 лет горздрав выплатил компенсацию родственникам 25-летней Марины Капустиной. Молодая женщина скончалась в роддоме в 2008 году. Семья обвинила в случившемся врачей и после 11 лет судебных тяжб наконец добилась моральной компенсации в размере 414 тысяч гривен.

Марина Капустина скончалась 31 декабря 2008 года вскоре после родов. В отношении четырех врачей николаевского роддома № 1 были открыты уголовные производства. Медикам инкриминировали ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, приведших к смертельному исходу. Подозреваемыми, а затем и обвиняемыми стали главврач роддома и его заместитель, завотделением и врач-терапевт. Медикам грозило лишение свободы на срок до двух лет.

За годы, прошедшие с момента трагедии, уголовное дело то открывали, то снова закрывали, передавали из милиции в прокуратуру и обратно. Эксперты пытались выяснить, правильно ли действовали врачи и могли ли они не допустить смерть роженицы. Результаты экспертизы пытались скрыть от родственников пациентки. По итогам экспертиз было установлено, что выбранная тактика лечения была необоснованной, а смерть женщины можно было предотвратить.

Ольга Жукова, мать умершей женщины, пыталась взывать к администрации президента, генпрокуратуре, уполномоченному по правам человека. Тем не менее, в 2016 году дело закрыли из-за истечения срока давности. Однако Жукова продолжила борьбу за справедливость. И на днях стало известно, что центральный районный суд обязал роддом № 1 выплатить семье умершей Марины Капустиной моральную компенсацию в размере 414 тысяч гривен.