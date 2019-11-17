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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Пятов поделился эмоциями от игры с Сербией

Категория: Новости / Спорт

Пятов поделился эмоциями от игры с Сербией

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился эмоциями после матча национальной команды с командой Сербии.

"Какие мы герои? Мы сделали то, что от нас и ожидали. То, что обещали мы и наш тренер – демонстрировать хорошую игру и выйти из группы. Знал, что нас встретят, но немного удивлен, что так много пришло людей. Значит, мы заслужили. Очень приятно, что нас любят и ценят",
 – рассказал Андрей Пятов.

Какую сумму сборная Украины получит за выход на Евро-2020, официально не сообщается. Но можно предположить, что немалую. Скажем, четыре года назад ходили слухи, что за попадание на Евро-2016 непосредственно команде выплатили 2 миллиона евро – как часть из тех 8 млн евро, которые "капнули" на счет ФФУ от УЕФА за прохождение в финальную часть турнира.


Источник: ФАКТЫ



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