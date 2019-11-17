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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну

Категория: Новости / Политика

Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп призвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына поскорее достичь договоренностей по денуклеаризации и заявил, что они скоро увидятся.

"Вам следует действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!"
 – написал Трамп в Twitter.

Американский президент также отметил, что только он является тем единственным человеком, который может привести КНДР 

"туда, где ему надо быть".

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ыном встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.


Источник: Корреспондент



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