Сегодня с двухдневным визитом в Украину прилетит глава МИД Германии

Сегодня, 18 ноября, в Украину прилетит министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.



"18-19 ноября в с визитом в Украину приедет Глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров",

- написал Мельник.Напоминаем, 8 ноября сообщалось, что Маас заверял, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели.Президент Франции Эмманюэль Макрон 15 ноября заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. Данную информацию подтвердили в Офисе президента Украины, но от российской стороны конкретного "да" пока не слышно.