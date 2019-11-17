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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Сегодня с двухдневным визитом в Украину прилетит глава МИД Германии

Категория: Новости / Политика

Сегодня с двухдневным визитом в Украину прилетит глава МИД Германии

Сегодня, 18 ноября, в Украину прилетит министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"18-19 ноября в с визитом в Украину приедет Глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров",
 - написал Мельник.
Напоминаем, 8 ноября сообщалось, что Маас заверял, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 15 ноября заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. Данную информацию подтвердили в Офисе президента Украины, но от российской стороны конкретного "да" пока не слышно.


Источник: 112



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