 
Информация к новости
  • Просмотров: 87
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

HBO показал тизер комедийного сериала "Пятая авеню" с Хью Лори в главной роли

Категория: Новости

HBO показал тизер комедийного сериала "Пятая авеню" с Хью Лори в главной роли

Телеканал HBO представил дебютный тизер предстоящего комедийного сериала "Пятая авеню" (Avenue 5) про космические путешествия, главную роль в котором сыграл Хью Лори ("Доктор Хаус", "Дживс и Вустер").
Создателем проекта выступил режиссер Армандо Ианнуччи, известный по сатирическому фильму "Смерть Сталина".
Действие развернется в будущем, когда межпланетные путешествия станут обычным делом. Хью Лори досталась роль Райана Кларка, капитана шикарного космического лайнера "Пятая авеню".
И как саркастически сказано на сайте НВО:

"под его руководством ничто не может пойти не так, как следует".
Капитану придется справляться, как с трудностями космических путешествий, так и с проблемами богатых и избалованных гостей, ведь на борту лайнера, кроме прочих, окажутся плейбой-миллионер, бывший астронавт и безбилетница, попавшая на лайнер обманом.
Премьера сериала состоится в январе 2020 года.



Источник: ФОКУС



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать