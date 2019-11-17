HBO показал тизер комедийного сериала "Пятая авеню" с Хью Лори в главной роли

Телеканал HBO представил дебютный тизер предстоящего комедийного сериала "Пятая авеню" (Avenue 5) про космические путешествия, главную роль в котором сыграл Хью Лори ("Доктор Хаус", "Дживс и Вустер").
Создателем проекта выступил режиссер Армандо Ианнуччи, известный по сатирическому фильму "Смерть Сталина".
Действие развернется в будущем, когда межпланетные путешествия станут обычным делом. Хью Лори досталась роль Райана Кларка, капитана шикарного космического лайнера "Пятая авеню".
И как саркастически сказано на сайте НВО:
"под его руководством ничто не может пойти не так, как следует".Капитану придется справляться, как с трудностями космических путешествий, так и с проблемами богатых и избалованных гостей, ведь на борту лайнера, кроме прочих, окажутся плейбой-миллионер, бывший астронавт и безбилетница, попавшая на лайнер обманом.
Премьера сериала состоится в январе 2020 года.