HBO показал тизер комедийного сериала "Пятая авеню" с Хью Лори в главной роли

Телеканал HBO представил дебютный тизер предстоящего комедийного сериала "Пятая авеню" (Avenue 5) про космические путешествия, главную роль в котором сыграл Хью Лори ("Доктор Хаус", "Дживс и Вустер").

Создателем проекта выступил режиссер Армандо Ианнуччи, известный по сатирическому фильму "Смерть Сталина".

Действие развернется в будущем, когда межпланетные путешествия станут обычным делом. Хью Лори досталась роль Райана Кларка, капитана шикарного космического лайнера "Пятая авеню".

И как саркастически сказано на сайте НВО:

"под его руководством ничто не может пойти не так, как следует".

Капитану придется справляться, как с трудностями космических путешествий, так и с проблемами богатых и избалованных гостей, ведь на борту лайнера, кроме прочих, окажутся плейбой-миллионер, бывший астронавт и безбилетница, попавшая на лайнер обманом.Премьера сериала состоится в январе 2020 года.