B Украину мчит настоящая зима

В Украине погода в ближайшее время сильно испортится. Синоптики предупреждают о грядущем похолодании с ночными морозами и ветром, который будет достигать штормовых значений. Об этом написала Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, в ночь на вторник, 19 ноября, ожидается от 4 мороза до 4 тепла, а днем от ​​3 до 10 градусов тепла. Теплее будет в Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных областях: ночью от 3 до 8 градусов, днем ​​от 11 до 14 градусов, в Закарпатье до 16 градусов тепла.

В Киеве осадки маловероятны, "ноябрьская туманная мрачность нависнет над столицей". Температура воздуха ночью от 1 до 4, в окрестностях 0-2 градуса мороза, днем от ​​5 до 7 градусов тепла. В течение недели, пишет синоптик, температура воздуха постепенно будет снижаться, однако существенных осадков не предвидится. 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов.