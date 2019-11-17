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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

B Украину мчит настоящая зима

Категория: Новости

B Украину мчит настоящая зима

В Украине погода в ближайшее время сильно испортится. Синоптики предупреждают о грядущем похолодании с ночными морозами и ветром, который будет достигать штормовых значений. Об этом написала Наталка Диденко на своей странице в Facebook. 

Так, в ночь на  вторник, 19 ноября, ожидается от 4 мороза до 4 тепла, а днем от  ​​3 до 10 градусов тепла. Теплее будет в Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных областях: ночью от 3 до 8 градусов, днем ​​от 11 до 14 градусов, в Закарпатье до 16 градусов тепла.

В Киеве осадки маловероятны, "ноябрьская туманная мрачность нависнет над столицей". Температура воздуха ночью от 1 до 4, в окрестностях 0-2 градуса мороза, днем от ​​5 до 7 градусов тепла. В течение недели, пишет синоптик, температура воздуха постепенно будет снижаться, однако существенных осадков не предвидится. 20-21 ноября усилится ветер до штормовых порывов.

 


Источник: ВЕСТИ



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