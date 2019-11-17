Захваченные украинские корабли покинули порт Керчи

Сегодня утром, 17 ноября, в порту Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, захваченных Россией в прошлом году, в открытое море.

Буксир "Яны Капу" покинул причал Керченского морвокзала первым. Затем на буксир был взят один из катеров — "Бердянск". На его борту заделана пробоина, полученная им год назад при обстреле со стороны россиян.

Как сообщается, морвокзал оцеплен полицией - операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Ожидается, что суда будут переданы Украине в море.