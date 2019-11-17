B Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажиров

Из-за густого тумана, который опустился на аэропорт Харькова, пассажиры рейса из египетского Шарм-эль-Шейха едва не погибли – самолет не смог приземлиться в условиях практически полного отсутствия видимости и нехватки топлива, и был вынужден уйти в "Борисполь".
По словам пассажирки рейса, харьковчанки Ирины Ивченко, которая летала на отдых с мужем и двумя детьми, неприятности с погодой начались еще перед вылетом – их рейс в Египет из-за тумана перенесли на 10 часов. Однако на обратном пути пассажирам Boeing 737-800 пришлось пережить немало неприятных минут.
По ее словам, во время второй попытки приземлиться в харьковском аэропорту, кроме густого тумана, еще дул сильный ветер, который сдувал авиалайнер.
По словам харьковчанки, на взлетной полосе уже стояла наготове пожарная машина.