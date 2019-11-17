B Харькове чуть не разбился авиалайнер и 189 пассажиров

Из-за густого тумана, который опустился на аэропорт Харькова, пассажиры рейса из египетского Шарм-эль-Шейха едва не погибли – самолет не смог приземлиться в условиях практически полного отсутствия видимости и нехватки топлива, и был вынужден уйти в "Борисполь".

По словам пассажирки рейса, харьковчанки Ирины Ивченко, которая летала на отдых с мужем и двумя детьми, неприятности с погодой начались еще перед вылетом – их рейс в Египет из-за тумана перенесли на 10 часов. Однако на обратном пути пассажирам Boeing 737-800 пришлось пережить немало неприятных минут.



"Мы должны были идти на посадку в Харькове, но из-за отсутствия какой-либо видимости и нехватки топлива сделать это не удалось. Приземлились в "Борисполе", в тех же условиях. Дозаправились и совершили попытку приземлиться в Харькове",

– рассказала пассажирка.

По ее словам, во время второй попытки приземлиться в харьковском аэропорту, кроме густого тумана, еще дул сильный ветер, который сдувал авиалайнер.



"Туман, ветер, самолет сдувает, страшно... Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла. Страшнее всего было за детей",

"Но нам повезло. И прежде всего с пилотом! Хотим выразить огромную благодарность пилоту Boeing 737-800 NG (189 пассажиров) – Алексею Якимчуку за то, что смог дважды посадить судно в тумане высокой плотности. Спасибо, что мы живы!"

– призналась женщина.По словам харьковчанки, на взлетной полосе уже стояла наготове пожарная машина.– написала она.