На пешеходном переходе в городе под Одессой сбили малолетних брата и сестру

В Одесской области правоохранители проводят расследование по факту ДТП, в котором пострадали двое малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в области.

В воскресенье, 17 ноября, на одном из пешеходных переходов в Белгороде-Днестровском были сбиты двое детей.

Полицейскими предварительно установлено, что 28-летняя водитель внедорожника совершила наезд на девочку и мальчика 4-х и 3-х лет соответственно, когда те вместе с мамой переходили дорогу по пешеходному переходу. С телесными повреждениями разной степени тяжести малышей госпитализировали в больницу. Сейчас угроза их жизни и здоровью миновала.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.