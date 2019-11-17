Елена Зеленская продолжает писать сценарии для «95 квартала»

Первая леди Елена Зеленская рассказала о том, как изменилась ее личная жизнь, когда Владимир Зеленский стал Президентом Украины.

“Я непубличный человек. Но новые реалии диктуют свои правила, и я пытаюсь им соответствовать. Не могу сказать, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Но я предпочитаю находиться за кулисами. Муж всегда на авансцене, мне же комфортней в тени”,

– говорит она.

При этом, по словам Первой леди, публичность позволяет привлечь внимание к важным социальным вопросам.

Также Зеленская рассказала о том, что по-прежнему продолжает писать сценарии для “95 квартала”.

“Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и ”Кварталом” и следовать таймингу”,

– говорит она.