Alyosha рассказала о проблемах со здоровьем сыновей

За кулисами праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" (канал "Украина") Alyosha рассказала, что в 2019-м так и не смогла никуда поехать на отдых из-за большой загруженности. Кроме того, певица была занята семейными вопросами – а именно, моментами, связанными со здоровьем сыновей Романа и Марка.

У старшего сына были проблемы со зрением, которые мы решали. Носили очки год, а потом поняли, что они не помогают,

Мы делаем упражнения для глаз, три раза в день, для меня это и есть отдых, счастье и я бы эти моменты ни за что не пропустила! У меня есть и задача, и результат – ребенок хорошо видит,пишет на доске и читает. Когда человек ищет альтернативные способы решения вопросов, он и отдыхает. Поэтому я стала немного, как врач. Конечно, хочется и отдыха, я так и говорю Роману – закрывай глаза, представляй себе пляж, песочек, солнышко.

- говорит певица.

Также артистка рассказала, почему долгое время была вынуждена не делать прививки младшему сыну:

У Марка были определенные аллергические реакции. К трем-четырём годам даже не делали прививки. Я была немного напугана по этому поводу, но уже начали делать обоим сыновьям – прямо в один день",

– поделилась Alyosha за кулисами праздничного шоу.

Алена Кучер (настоящее имя певицы) и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя поженились в 2013-м. Пара воспитывает двоих детей: 6-летнего Романа и 3-летнего Марка.