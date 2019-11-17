Пять лет за издевательсва над женой

Пять лет ограничения свободы в исправительном учреждении – такое решение принял Арцизский районный суд, рассматривая дело 50-летнего жителя райцентра, который психологически унижал и оскорблял жену.

В течение последнего года за грубую брань и унижение жены правонарушитель восемь раз привлекался к ответственности по ч.1 и ч.2 ст.173-2 Куоап, платил штрафы и находился под административным арестом. Однако, выводов он не сделал и продолжил совершать насилие над женой, что и стало основанием для открытия уголовного производства по статье 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрев обвинительное акт, суд признал правонарушителя виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет ограничения свободы, сообщает Арцизский отдел полиции в Одесской области.

До момента вступления приговора в законную силу обвиняемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом посещать бары, кафе, рестораны и другие места, где реализуют алкоголь, пока приговор не вступит в законную силу, а также без разрешения суда не отлучаться за пределы района.