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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Генеральный прокурор Рябошапка находится дома во Франции

Категория: Новости / Политика

Генеральный прокурор Рябошапка находится дома во Франции

Генеральный прокурор Рябошапка находится дома во Франции, уехал к семье. Об этом в своем Telegram канале написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Товарищи, все спорят, внесет Генеральный Прокурор подання на Порошенко в парламент или нет, но есть нюанс. На данный момент, Генеральный Прокурор находится дома, во Франции. Уехал к семье. Вы как себе это представляете, вот так всё бросить, и лететь в Киев, на работу? Серьёзно?"
 - написал он.
Как сообщалось, ГБР направило в Генеральную прокуратуру проекты о подозрении Петру Порошенко и представление в Раду о предоставлении согласия на его привлечение к ответственности. В документе проекта, направленном в ГПУ, идет речь о подозрении пятому президенту Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных по двум статьям УК Украины – это ч. 3 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти") и ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением").


Источник: 112



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