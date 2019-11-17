Генеральный прокурор Рябошапка находится дома во Франции, уехал к семье. Об этом в своем Telegram канале написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.



"Товарищи, все спорят, внесет Генеральный Прокурор подання на Порошенко в парламент или нет, но есть нюанс. На данный момент, Генеральный Прокурор находится дома, во Франции. Уехал к семье. Вы как себе это представляете, вот так всё бросить, и лететь в Киев, на работу? Серьёзно?"

- написал он.Как сообщалось, ГБР направило в Генеральную прокуратуру проекты о подозрении Петру Порошенко и представление в Раду о предоставлении согласия на его привлечение к ответственности. В документе проекта, направленном в ГПУ, идет речь о подозрении пятому президенту Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных по двум статьям УК Украины – это ч. 3 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти") и ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением").