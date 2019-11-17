Макрон и Путин обсудили нормандскую встречу

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 ноября, провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.



"Основное внимание уделено ситуации в Украине – с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в нормандском формате. С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений",

"В ходе обсуждения положения в Сирии лидеры акцентировали большое значение начавшейся работы Конституционного комитета, а также организации комплексного гуманитарного содействия Сирии. Условлено о дальнейшей координации по линии военных ведомств России и Франции в целях эффективного противодействия террористической угрозе в регионе",

- говорится в сообщении.В Кремле заявили на необходимости выполнения Киевом "обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования". Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса.Кроме того, Путин информировал Макрона о состоявшейся сегодня в акватории Черного моря передаче украинским представителям трех военных кораблей, которые были захвачены в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.- говорится в сообщТакже были затронуты некоторые актуальные вопросы российско-французского диалога.