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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Макрон и Путин обсудили нормандскую встречу

Категория: Новости

Макрон и Путин обсудили нормандскую встречу

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 ноября, провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основное внимание уделено ситуации в Украине – с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в нормандском формате. С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений",
 - говорится в сообщении.
В Кремле заявили на необходимости выполнения Киевом "обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования". Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса.
Кроме того, Путин информировал Макрона о состоявшейся сегодня в акватории Черного моря передаче украинским представителям трех военных кораблей, которые были захвачены в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
"В ходе обсуждения положения в Сирии лидеры акцентировали большое значение начавшейся работы Конституционного комитета, а также организации комплексного гуманитарного содействия Сирии. Условлено о дальнейшей координации по линии военных ведомств России и Франции в целях эффективного противодействия террористической угрозе в регионе",
 - говорится в сообщ
Также были затронуты некоторые актуальные вопросы российско-французского диалога.

 

 


Источник: Корреспондент



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