Во Львове избили сотрудника военкомата, который пришел забирать призывника

После того, как военнослужащий потерял равновесие, удары продолжались уже ногами. Инцидентом занялась полиция.

В пресс-службе Львовского областного военного комиссариата появилось сообщении об инциденте, который произошел в понедельник, 18 ноября, по улице Татарской.

Сообщается, что жители дома №2а избили офицера Сиховского районного военного комиссариата, пришедшего забрать призывника.



"Во время оповещения одного из призывников, который не появлялся в военный комиссариат, согласно действующему законодательству, военнослужащими военкомата была вручена повестка гражданину, который живет на втором этаже многоэтажного дома. По просьбе призывника пойти взять личные вещи ему была предоставлена ​​такая возможность. В это время призывник позвонил своим друзьям этажом выше",

"Увидев ее, обидчики скрылись у себя в квартире и продолжили угрозы из окна. Личность одного из нападавших предварительно установлена. Военнослужащий военкомата обратился с заявлением в Галицкий райотдел полиции и 8-ю больницу Львова, где ему была оказана медицинская помощь. Предварительно угрозы жизни и здоровью нет. Чем руководствовался нападающий и правовые последствия данного поступка будет устанавливать полиция",

- говорится в сообщении.Затем сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице он несколько раз ударил офицера в голову.После того, как военнослужащий потерял равновесие, удары продолжались уже ногами. Впоследствии к драке присоединился коллега из той же квартиры третьего этажа. Когда офицер добрался до улицы, там проезжала патрульная машина полиции.- сообщили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что министр обороны хочет отменить обязательный призыв в армию.