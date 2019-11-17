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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Гриценко избежал ареста и должен выплатить залог

Категория: Новости / Политика

Гриценко избежал ареста и должен выплатить залог

Печерский суд Киева 18 ноября избрал меру пресечения главе "Укрэксимбанка" Александру Гриценко, арестованному 16 ноября. В течение 5 дней Гриценко обязан внести залог размером чуть менее 3 миллионов гривен.

Если Гриценко не внесет указанный залог, то суд будет пересматривать меру пресечения на более строгую. Заседание по избранию меры пресечения Гриценко началось 18 ноября в Печерском районном суде Киева около 14:00. Прокурор ходатайствовал о мере пресечения в виде залога в размере 100 млн грн и взятия под стражу на 50 дней.


Источник: КП в Украине



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