Коноплянка рассказал, почему в сборной не хватает Ракицкого

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка высказался по поводу отсутствия в национальной команде защитника питерского "Зенита" Ярослава Ракицкого. Ранее мы писали, что Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной, аргументируя свое решение тем, что "футбол стал политикой".

"Конечно без Ракицкого сборная что-то потеряла. Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает. Помимо того, что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек".

– рассказал Коноплянка в интервью журналу "Футбол".Напомним, благодаря воскресной ничьей с Сербией в заключительном матче отбора к Евро-2020 сборная Украины переписала историю. Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.А лучшим игроком Украины в отборе на Евро назван Руслан Малиновский, карьера которого висела на волоске. Он принял участие во всех 8 матчах "сине-желтых", не только забив три гола, но и с тремя результативными передачами став лучшим ассистентом Украины в квалификации.