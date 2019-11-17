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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Украина вышла из еще одного соглашения по СНГ

Категория: Новости / Политика

Украина вышла из еще одного соглашения по СНГ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения об улучшении расчетов между хозяйственными организациями в СНГ. Об этом сообщается в соответствующем указе, опубликованном на официальном сайте Офиса Президента.

“Выйти из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденного в г. Ташкент 15 мая 1992 года”,
 – говорится в указе.

Ранее вице-премьер Дмитрий Кулеба называл СНГ “клубом неудачников, который ни на что не способен.


Источник: БУКВЫ



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