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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Бари Алибасова жестоко избили из-за женщины

Категория: Новости / Происшествия

Бари Алибасова жестоко избили из-за женщины

Бари Алибасов-младший, которого недавно избили в эфире программы «На самом деле», снова стал жертвой нападения.
На этот раз Бари-младшего били в эфире передачи «Пусть говорят». Кстати, досталось Алибасову от того же человека — брата его жены Виолетты Гришиной.
Илья Гришин не смог слушать, как Алибасов унижает его сестру. 

«Ты мало получил в прошлый раз? Ты себя в зеркало видел? Ты не мужик! Хватит поливать сестру грязью. Я тебя ненавижу! Лучше откажись от дочери»,
— закричал он и набросился на Бари.
Охранники оттащили Гришина. Алибасов обошелся без серьезных травм.
Напомним, что недавно удар в лицо получил и отец Бари — Алибасов-старший. Продюсер пытался уложить на пол симпатичную журналистку, а она ударила его микрофоном.


Источник: ФАКТЫ



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