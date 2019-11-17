Разумков рассказал, когда в Украине откроют рынок земли

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что рынок земли должен быть открыт осенью 2020 года. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.



"По состоянию на сегодняшний день речь идет о том, что так называемый рынок земли будет открыт осенью 2020... Если, подходя к этой дате, и если вся государственная машина будет работать, и мы будем видеть, что где-то есть пробелы, которые невозможно решить, то, я думаю, что парламент будет принимать соответствующие решения",

- отметил председатель ВР.Также министр отметил, что кредиты на покупку земли будут. Под 3-5% годовых в гривне. B сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные громады и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.