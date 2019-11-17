 
Информация к новости
  • Просмотров: 94
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Житомире будут судить заместительницу мэра

Категория: Новости / Политика

В Житомире будут судить заместительницу мэра

Прокуратура Житомирской области направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя мэра Житомира Марии Мисюровой, а также руководителя подразделения частного предприятия, которые нанесли управлению здравоохранения Житомирского горсовета ущерб в 790 тыс. грн при закупке диагностического оборудования. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.
Так, первую обвиняют по ч.2. ст.367 (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия), а второго - по ч.ч. 4, 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
По версии следствия, заммэра, находясь в 2017 году в должности начальника управления здравоохранения горсовета и возглавляя тендерный комитет, при определении победителей конкурса по закупке диагностического оборудования на общую сумму почти 5,2 млн грн, нарушил требования закона о публичных закупках по соблюдению режима экономии использования бюджетных средств и принципа максимальной экономии.
Кроме того, руководитель департамента медицинского оборудования частного общества, которое выполняло заказ горсовета, нарушил законодательство в части регламентации ценообразования на изделия медицинского назначения, которые закупают за бюджетные средства, и завысил стоимость медицинской техники на общую сумму более 783 тыс. грн.
Расследование вели следователи Главного управления полиции в Житомирской области. Дело будет рассматривать Королевский райсуд Житомира.


Источник: ВЕСТИ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать