В Житомире будут судить заместительницу мэра

Прокуратура Житомирской области направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя мэра Житомира Марии Мисюровой, а также руководителя подразделения частного предприятия, которые нанесли управлению здравоохранения Житомирского горсовета ущерб в 790 тыс. грн при закупке диагностического оборудования. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Так, первую обвиняют по ч.2. ст.367 (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия), а второго - по ч.ч. 4, 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

По версии следствия, заммэра, находясь в 2017 году в должности начальника управления здравоохранения горсовета и возглавляя тендерный комитет, при определении победителей конкурса по закупке диагностического оборудования на общую сумму почти 5,2 млн грн, нарушил требования закона о публичных закупках по соблюдению режима экономии использования бюджетных средств и принципа максимальной экономии.

Кроме того, руководитель департамента медицинского оборудования частного общества, которое выполняло заказ горсовета, нарушил законодательство в части регламентации ценообразования на изделия медицинского назначения, которые закупают за бюджетные средства, и завысил стоимость медицинской техники на общую сумму более 783 тыс. грн.

Расследование вели следователи Главного управления полиции в Житомирской области. Дело будет рассматривать Королевский райсуд Житомира.