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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Чиновник из Хмельницкого привязал собаку к машине и протащил 1,5 километра

Категория: Новости / Происшествия

Чиновник из Хмельницкого привязал собаку к машине и протащил 1,5 километра

В Хмельницкой области бывший заместитель мэра, а ныне – директор Государственного архива Владимир Байдич привязал свою собаку к автомобилю и протащил ее 1,5 километра по дороге.
Как отмечается, данный инцидент произошел 17 ноября, в Красиловском районе вблизи села Кузьмин. По данным очевидцев, по дороге ехал мужчина и что-то волочил за собой. Подъехав ближе, случайный водитель заметил, что за машиной тянут свою собаку. Пес был полностью окровавленный. Водитель догнал авто и остановил его. Как объяснил Байдич, таким образом, он хотел наказать собаку, которая пыталась укусить его мать.

«По дороге ехала машина и за ней на цепи волочили пса. Это действо увидел солдат-спецназовец, который проезжал мимо. Он остановил авто, вызвал полицию и собаку доставили в Красилов. Сейчас мы расследуем дело, где именно находится собака, чтобы впоследствии доставить животное в Хмельницкий»,
 - рассказала руководитель ОО «Спаси жизнь» Елена Голубничая.
Как отметил начальник спецназа Александр Хижун, на протяжении километра были кровавые следы. Собаку забрали полицейские. Ее доставили в Красиловскую ветлечебницу.

 

 


Источник: АиФ



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