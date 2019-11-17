Чиновник из Хмельницкого привязал собаку к машине и протащил 1,5 километра

В Хмельницкой области бывший заместитель мэра, а ныне – директор Государственного архива Владимир Байдич привязал свою собаку к автомобилю и протащил ее 1,5 километра по дороге.
Как отмечается, данный инцидент произошел 17 ноября, в Красиловском районе вблизи села Кузьмин. По данным очевидцев, по дороге ехал мужчина и что-то волочил за собой. Подъехав ближе, случайный водитель заметил, что за машиной тянут свою собаку. Пес был полностью окровавленный. Водитель догнал авто и остановил его. Как объяснил Байдич, таким образом, он хотел наказать собаку, которая пыталась укусить его мать.
Как отметил начальник спецназа Александр Хижун, на протяжении километра были кровавые следы. Собаку забрали полицейские. Ее доставили в Красиловскую ветлечебницу.