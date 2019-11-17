Одесская полиция отремонтирует кровлю админздания почти за 2 миллиона

Кровлю административного здания одесской полиции, расположенного на Инглези, 1а, отремонтируют за 1,8 миллионов гривен. Тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

В аукционе участвовали четыре компании, ГУНП в Одесской области выбрало фирму, которая предложила самый дешевый ремонт.

Так, победителем тендера стала компания ООО "Строительно-монтажное управление №47", которую зарегистрировали в 2017 году. Конечными бенефициарами являются Игорь Мысливой (он же директор) и Владимир Яровой, а уставной капитал фирмы – всего 10 тысяч гривен.

Отметим, что компания должна выполнить работы до 25 декабря 2019 года.