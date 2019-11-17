 
Информация к новости
  • Просмотров: 84
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесская полиция отремонтирует кровлю админздания почти за 2 миллиона

Категория: Новости / Экономика и финансы

Одесская полиция отремонтирует кровлю админздания почти за 2 миллиона

Кровлю административного здания одесской полиции, расположенного на Инглези, 1а, отремонтируют за 1,8 миллионов гривен. Тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro.
В аукционе участвовали четыре компании, ГУНП в Одесской области выбрало фирму, которая предложила самый дешевый ремонт.
Так, победителем тендера стала компания ООО "Строительно-монтажное управление №47", которую зарегистрировали в 2017 году. Конечными бенефициарами являются Игорь Мысливой (он же директор) и Владимир Яровой, а уставной капитал фирмы – всего 10 тысяч гривен.
Отметим, что компания должна выполнить работы до 25 декабря 2019 года.


Источник: УСИ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать