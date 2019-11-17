Google открылся сегодня дудлом 200 лет музею Прадо

Национальный музей Прадо регулярно входит в двадцатку самых посещаемых в мире музеев, хотя даже в самом Мадриде нередко уступает по этому показателю Центру искусств королевы Софии. Вместе с мадридским музеем Тиссена-Борнемиссы, который до 1993-го года был крупнейшей в мире частной художественной галереей, они составляют так называемый «Золотой треугольник искусств Мадрида», который по общему числу посетителей соперничает с парижским Лувром.

Экспозиция Прадо начала формироваться, как это происходило с многими крупнейшими мировыми музеями, на основе королевской коллекции. В 1819-м году испанский король Фердинанд VII официально провел церемонию открытия Королевского музея, куда за последующие десять лет была передана существенная часть фамильного королевского собрания. В 1829-м году в музей поступил первый частный дар «со стороны» – картина «Распятие Христа» кисти Веласкеса. В 1838-м году из-за боевых действий в музей передали большое количество картин из дворцов в окрестностях Мадрида. Интересно, что по иронии истории, которая любит иногда довольно зло «пошутить», сто лет спустя из-за гражданской войны в Испании самые ценные картины из собрания Прадо были переправлены в Швейцарию, откуда их после вернули обратно. Кстати, в 1936-1939 гг. директором Прадо был Пабло Пикассо.

В 1879-м году (как видим, цифра девять играет просто-таки магическую роль в истории музея) в Прадо поступила полная коллекция Музея де ла Тринидад, который был ранее просто монастырем Ла Тринидад, где в 1835-м году были собраны художественные полотна из многих церквей и монастырей Испании. За десять лет до этого, в 1869-м году (опять девятка), музей Прадо был национализирован. Далее наступил период частный дарений от лиц, имена которых начинаются со слова «Дон».

Благодаря приобретениям королевской семьи еще для своей частной коллекции в Прадо есть очень качественные собрания итальянской живописи (представлены почти все знаменитые имена), а также искусства немецкого (Кранах, Дюрер), английского (Гейнсборо, Рейнольдс) и французского периода буколических пейзажистов Пуссена и Лоррена. Тех, кто не учил истории, удивляет масштаб коллекции фламандского искусства (Рубенс, Ван Дейк, Брейгель, ранний период, включая самого Босха), но те, кто историю учил, может вспомнить, что испанская корона более полутора столетий владела провинциями нынешних Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.