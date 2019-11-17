Умер командир 128-й бригады ООС Коростелев, раненный 12 ноября

Сегодня, около 4 утра, в результате полученных травм умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Об этом сообщили в пресс-центре Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В сообщении сказано, что Коростелев умер в военном госпитале Харькова. Смерть наступила в результате полученных ранений 12 ноября, когда полковник подорвался на мине около Новотроицкого. Тогда медикам пришлось ампутировать ему правую ногу.



“Сегодня, около 4 утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задачи в районе проведения операции Объединенных сил”,

– пояснили в ООС.Представитель Министерства обороны Дмитрий Чалый отметил, что ночью военнослужащему стало гораздо хуже. Окончательную причину смерти военнослужащего пока что не установили. У полковника остались супруга и двое детей.Как известно, после ранения и ампутации ноги, Коростелев был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние расценивали как тяжелое, но стабильное.