Одесский цирк, несмотря на запрет суда, продолжает использовать диких животных

После того, как суд в сентябре запретил цирку в Одессе использовать в своих номерах шоу-программ диких животных, руководство учреждение пренебрегло запретом. С 8 ноября стартовали шоу с участием диких животных. Это вызвало бурю протеста среди зоозащитников.

В номерах нового сезона принимают участие тигр, тюлень, змея и краснокнижный бурый медведь. Из-за этого зоозащитники обещают продолжать пикетировать под зданием цирка и объяснять зрителям, что они поддерживают незаконную деятельность.



Будем объяснять, что сейчас они не только идут посмотреть на издевательства над животными, но и поддерживают незаконную деятельность, потому что на данный момент цирк не имеет права устраивать представления с животными,

- отметила глава организации Animal SOS Odessa Виктория Козаченко.Защитники животных настаивают, что дрессура не может доброй. Поэтому цирки жестоко общаются со своими подопечными. Редакция "Громадського" обращалась в администрацию Одесского государственного цирка и полицию. Правоохранители обещали предоставить рапорт, а в цирке ничего не ответили.В средине сентября Одесский окружной административный суд запретил Одесскому цирку использовать диких животных в своих выступлениях. Запрет на эксплуатацию диких животных временный. Он продлится до тех пор, пока руководство цирка в соответствии с законодательством не обеспечит им надлежащие условия.В частности, речь идет о создании среды обитания, максимально приближенной к естественной для каждого вида животных - должны быть земля, трава, деревья и т.д. Помимо этого, клетки нужно заменить на вольеры с учетом норм минимальных площадей. С 2018 года руководство цирка не выполнило ни одну с рекомендаций.