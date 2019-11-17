В МВД начали выдачу водительских прав действительных в течение 30 лет

В случае окончания срока действия ваших водительских прав, обратитесь в любой сервисный центр МВД и обменяйте просроченное удостоверение на такое, что будет иметь срок действия – 30 лет, сообщает Региональный сервисный центр в Одесской области.

Водительское удостоверение сроком действия два года сервисные центры МВД начали выдавать кандидатам в водители, окончившие автошколу, в ноябре 2017 года согласно изменений, предусмотренных постановлением КМУ №885. С момента, когда изменения начали действовать, водительские права впервые получили более 750 тысяч граждан. Для большинства из них приблизился период обмена своего удостоверения на такое, что действительно в течение 30 лет.

Обмен такого удостоверения можно осуществить в любом сервисном центре МВД, предоставив администратору паспорт, копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, медицинскую справку о годности к управлению транспортным средством (форма 083/о) и имеющееся удостоверение водителя. Следует заметить, что обмен первого водительского удостоверения возможен исключительно после окончания срока его действия, а не раньше.