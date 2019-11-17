 
Информация к новости
  • Просмотров: 54
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

На одесситку в ее же доме напал неадекватный сосед

Категория: Новости / Происшествия

На одесситку в ее же доме напал неадекватный сосед

Вчера утром в подъезде дома на улице Ядова мужчина совершил нападение на свою соседку. Подробностями инцидента поделилась сестра пострадавшей Ирина Швед в Фейсбук-группе «Черный список Одесса».

На мою родную сестру в ее доме, на первом этаже, возле лифта напал мужчина. Бросил зажженную сигарету ей в лицо и ударил кулаком в живот. На ее крики о помощи сбежались соседи, мужчину вывели из подъезда. Оказалось, что он тоже проживает тоже в этом доме. Мужчина агрессивен, при словах о вызове полиции сказал, что ему «ничего не будет» и что «побои после ударов в живот не снимают». Заявление в полицию написано,
 - рассказала одесситка.


Источник: ОДЕССА МЕДИА



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать