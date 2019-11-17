На одесситку в ее же доме напал неадекватный сосед

Вчера утром в подъезде дома на улице Ядова мужчина совершил нападение на свою соседку. Подробностями инцидента поделилась сестра пострадавшей Ирина Швед в Фейсбук-группе «Черный список Одесса».



На мою родную сестру в ее доме, на первом этаже, возле лифта напал мужчина. Бросил зажженную сигарету ей в лицо и ударил кулаком в живот. На ее крики о помощи сбежались соседи, мужчину вывели из подъезда. Оказалось, что он тоже проживает тоже в этом доме. Мужчина агрессивен, при словах о вызове полиции сказал, что ему «ничего не будет» и что «побои после ударов в живот не снимают». Заявление в полицию написано,

- рассказала одесситка.