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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

ГБР отказалось закрыть дело против Порошенко по влиянию при отборе кандидатов в ВСП

Категория: Новости / Политика

ГБР отказалось закрыть дело против Порошенко по влиянию при отборе кандидатов в ВСП

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось закрыть уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань на брифинге.
Защита обратилась в ГБР для закрытия дела против Порошенко, на что получила отказ. Адвокат отметил, что 15 ноября Шевченковский районный суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство защиты.
Как сообщалось, ГБР направило в Генеральную прокуратуру проекты о подозрении Петру Порошенко и представление в Раду о предоставлении согласия на его привлечение к ответственности. В документе проекта, направленном в ГПУ, идет речь о подозрении пятому президенту Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных по двум статьям УК Украины – это ч. 3 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти") и ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением").


Источник: 112



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