ГБР отказалось закрыть дело против Порошенко по влиянию при отборе кандидатов в ВСП

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось закрыть уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань на брифинге.

Защита обратилась в ГБР для закрытия дела против Порошенко, на что получила отказ. Адвокат отметил, что 15 ноября Шевченковский районный суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство защиты.

Как сообщалось, ГБР направило в Генеральную прокуратуру проекты о подозрении Петру Порошенко и представление в Раду о предоставлении согласия на его привлечение к ответственности. В документе проекта, направленном в ГПУ, идет речь о подозрении пятому президенту Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных по двум статьям УК Украины – это ч. 3 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти") и ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением").