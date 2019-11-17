 
Информация к новости
  • Просмотров: 80
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Встреча «нормандской четверки»: у Путина высказались об итоговом документе

Категория: Новости / Политика

Встреча «нормандской четверки»: у Путина высказались об итоговом документе

В России готовится итоговый документ предстоящего «нормандского саммита», но в Кремле пока не решили, будет ли он носить декларативный характер или обязывающий. Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 «Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ, и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет»,
 — уточнил чиновник.
Песков разъяснил журналистам, что бывают документы, которые подписывают, и те, которые принимают без подписи.
«Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и так далее. Некие договоренности, планы действий, дорожные карты, соглашения — документы, которые носят обязывающий характер или элементы обязывающего характера, чаще всего подписываются»,
 — пояснил Песков.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на «нормандской» встрече в Париже намерен договариваться о возврате украинских территорий. По его словам, в вопросе возвращения Донбасса должны быть определены конкретные сроки.


Источник: ФАКТЫ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать