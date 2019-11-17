Встреча «нормандской четверки»: у Путина высказались об итоговом документе

В России готовится итоговый документ предстоящего «нормандского саммита», но в Кремле пока не решили, будет ли он носить декларативный характер или обязывающий. Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ, и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет»,

«Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и так далее. Некие договоренности, планы действий, дорожные карты, соглашения — документы, которые носят обязывающий характер или элементы обязывающего характера, чаще всего подписываются»,

— уточнил чиновник.Песков разъяснил журналистам, что бывают документы, которые подписывают, и те, которые принимают без подписи.— пояснил Песков.Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на «нормандской» встрече в Париже намерен договариваться о возврате украинских территорий. По его словам, в вопросе возвращения Донбасса должны быть определены конкретные сроки.