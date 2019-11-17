 
Информация к новости
  • Просмотров: 86
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Прокуратура назвала причину возгорания в воинской части под Львовом

Категория: Новости / Происшествия

Прокуратура назвала причину возгорания в воинской части под Львовом

Военная прокуратура назвала одну из возможных причин  пожара на воинской части в поселке Старичи Яворовского района Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.
Как отмечается, военной прокуратурой Львовского гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст. 425 УК Украины в связи с возникновением пожара в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Яворовском
По предварительной информации,  возгорание возникло ночью 19 ноября 2019 года в помещении штаба. В результате пожара один военнослужащий погиб - врио командира воинской части и еще один офицер получил ожоги различных степеней тяжести. Майор госпитализирован в госпиталь и находится в реанимационном отделении.

«По состоянию на 07.30 час пожар локализован. Вероятной причиной возгорания является короткое замыкание проводов электроснабжения»,
 - говорится в сообщении.
Окончательная причина возгорания и ущерб будут установлены в ходе досудебного расследования.


Источник: АиФ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать