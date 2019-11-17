Прокуратура назвала причину возгорания в воинской части под Львовом

Военная прокуратура назвала одну из возможных причин пожара на воинской части в поселке Старичи Яворовского района Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Как отмечается, военной прокуратурой Львовского гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст. 425 УК Украины в связи с возникновением пожара в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Яворовском

По предварительной информации, возгорание возникло ночью 19 ноября 2019 года в помещении штаба. В результате пожара один военнослужащий погиб - врио командира воинской части и еще один офицер получил ожоги различных степеней тяжести. Майор госпитализирован в госпиталь и находится в реанимационном отделении.



«По состоянию на 07.30 час пожар локализован. Вероятной причиной возгорания является короткое замыкание проводов электроснабжения»,

- говорится в сообщении.Окончательная причина возгорания и ущерб будут установлены в ходе досудебного расследования.