В Украине на одного учителя приходится меньше учеников, чем в странах ЕС

На 2018-2019 учебный год в общеобразовательных школах Украины работали 441 тысяча учителей и обучались 4,04 млн детей. Об этом говорится в отчете Госстата.
В среднем, на одного учителя в Украине приходится по девять учеников. Это ниже, чем в некоторых Европейских странах. Например, во Франции и Швеции на одного педагога приходится 13 школьников, а в среднем по ЕС – 12. Хотя в Польше, Эстонии и Норвегии тоже по девять, отмечается в рейтинге Всемирного банка.
Проблема Украины в том, что в селах и городах ситуация кардинально противоположная, замечает эксперт направления "Образование" аналитического центра "Украинский институт будущего" Николай Скиба.