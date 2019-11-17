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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Украине на одного учителя приходится меньше учеников, чем в странах ЕС

Категория: Новости / Наука и образование

В Украине на одного учителя приходится меньше учеников, чем в странах ЕС

На 2018-2019 учебный год в общеобразовательных школах Украины работали 441 тысяча учителей и обучались 4,04 млн детей. Об этом говорится в отчете Госстата.

В среднем, на одного учителя в Украине приходится по девять учеников. Это ниже, чем в некоторых Европейских странах. Например, во Франции и Швеции на одного педагога приходится 13 школьников, а в среднем по ЕС – 12. Хотя в Польше, Эстонии и Норвегии тоже по девять, отмечается в рейтинге Всемирного банка.

Проблема Украины в том, что в селах и городах ситуация кардинально противоположная, замечает эксперт направления "Образование" аналитического центра "Украинский институт будущего" Николай Скиба.

"В некоторых селах есть малокомплектные школы по пять-шесть учеников в классах. В то же время в Киеве, Харькове на одного учителя может быть 30 учеников. Кроме того, в школах не хватает учителей математики, химии, физики, информатики. Однако соотношение количества учеников и учителей в селах и городах вызывает вопросы по использованию средств. Потому что учителя получают деньги из бюджета и возникает вопрос, почему учителя с нагрузкой пять учеников и в 30 получают примерно одинаково",
 – прокомментировал он.


Источник: СЕГОДНЯ



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