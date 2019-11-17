Ляшко под судом забросали презервативами

В 14:00 в Бориспольском городском районном суде началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об аресте Олега Ляшко по делу о драке с народным депутатом фракции "Слуги народа" Андреем Герусом.

Перед зданием суда Ляшка ждала группа поддержки с флагами Радикальной партии. Также экс-нардепа приехали поддержать его однопартийцы Андрей Лозовой и Дмитрий Линько, а также бывший депутат Евгений Дейдей и действующий Виктория Сюмар.

Возле суда ждали Ляшко и противники. По данным издания, представители малоизвестного общественного движения "Вирок" бросили в политика презервативы, наполненные вазелином. Попали ли они в Ляшко неизвестно. Ляшко перед зданием суда прокомментировал инцидент и добавил, что не боится "мелких провокаторов".



"Они начинают опускаться до нечисти. Мы помним, как зеленкой поливают, как другие провокации устраивают, и мы к этому готовы",

– заявил он.