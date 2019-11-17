Более 80% украинцев считают Голодомор 1932-33 гг. геноцидом

По состоянию на сегодняшний день 82 % граждан Украины считают, что Голодомор 1932-33 гг. был геноцидом украинского народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Тех, кто не поддерживает этот тезис, – 11 % среди опрошенных. Еще 7% респондентов заявили, что колеблются, какой вариант выбрать.



“По сравнению с прошлым годом несколько возросло количество тех, кто однозначно согласен с этим утверждением”,

“В то же время в идеологическом разрезе заметно меньше склонны поддерживать это утверждение те, кто жалеет о распаде СССР. Несмотря на это, даже в этой группе наблюдается относительное большинство тех, кто согласен с признанием Голодомора геноцидом украинского народа”,

– отмечают социологи.В региональном разрезе наблюдаются определенные отличия. Так, утверждение о том, что Голодомор является геноцидом, разделяют 95 % жителей Запада, 87 % – Центра, 72 % – Юга и 61 % – Востока.Жители сел больше склонны поддерживать этот тезис, чем горожане. В возрастном и образовательном разрезе не наблюдается ощутимых различий по отношению к этому вопросу.– уточнили социологи.В ходе опроса 73 % респондентов отметили, что в этом году планируют зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода. Еще 20 % заявили, что не будут этого делать.По сравнению с прошлым годом количество тех, кто намерен зажечь свечу, возросло. Инициатива зажечь свечу памяти чаще находит отклик среди старших опрошенных, чем среди младших. Также чаще говорили о намерении принять участие в данной акции те, кто не жалеет о распаде СССР.Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8 %. Сроки проведения исследования: 29 октября – 4 ноября 2019 года.