Препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» сняты, но возвращение Донбасса это не приблизит

Разведение войск завершилось – сложности только начинаются

12 ноября на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» на высшем уровне. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер. Разведение сил и средств в районе поселков Золотое, Петровское и Станица Луганская состоялось и это стало последним шагом в направлении встречи.

«Проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта», – написала она.

Практическая фаза разведения войск на участке в районе Богдановки и Петровского началась 9 ноября. 10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе. 11 ноября разведение завершилось.

Казалось бы, все прекрасно, Владимир Зеленский выполняет обещания, данные народу! Первые шаги на пути к миру сделаны, первое условие «формулы Штайнмайера» выполнено. Дальше – все по плану: выборы на Донбассе, изменения в Конституции, особый статус… и – Донбасс наш! Донбасс уже не серая зона, где в ходу рубли и у большинства граждан российские паспорта, а по-прежнему наша, украинская земля. Где говорят по-русски, несут цветы к памятнику маршалу Жукову, но при этом любят свою Родину, работают, платят налоги в украинский бюджет!

Почему-то подобное звучит как фантастика. Почему? Да вот именно потому, что если и дальше разжигать национальную рознь, если в тюрьмы сажать не откровенных нацистов, которые призывают убивать «колорадских самок», а мнимых сепаратистов, которые празднуют День Победы вместо дня скорби, тогда, безусловно, подобное никогда не произойдет! А вот если все же попытаться унять разгул национализма, разогнать бандформирования, именующие себя некими добровольческими батальонами, тогда почему бы и нет? Тогда все может быть. Однако для этого у нынешних украинских политиков должна быть не просто сильная – железная политическая воля. Должно быть четкое стремление довести дело до конца. Именно до победного конца. Ведь победа будет тогда, когда Донбасс вернется в Украину! Это, я думаю, понятно всем. Однако пока поведение и высказывания наших «слуг» не внушают особого оптимизма.

Так, например, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что «нормандская» встреча необходима только для того, чтобы уйти от «кабальных» Минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

Отвечая на вопрос, зачем Украине «нормандская» встреча с Путиным, он заявил: «Чтобы уйти от Минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат».

Арахамия уверен, что на смену минскому формату должен прийти «другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины».

В то же время он отмечает, что у новой власти нет времени, чтобы «накапливать ресурс» для усиления переговорной позиции, поскольку электорат «просил двигаться в сторону мира».

Никакой концепции по Донбассу нет!

Какие-то комментарии нужны? По-моему, всем здравомыслящим гражданам Украины все ясно! Электорат, то есть мы – украинцы, «просим двигаться в сторону мира». Об этом же «просит» и Европа, которой в край надоел украинский конфликт. Но наши «слуги» почему-то этого не понимают и двигаться к миру не хотят. Они хотят переделывать Минские соглашения, усиливать свою позицию, привлекать зачем-то к переговорам Великобританию и США. Проще говоря, они хотят тянуть время так же, как это делал и президент Порошенко. Они так же хотят подыгрывать восьмипроцентной горстке радикалов, которая их пугает своими акциями. Какая уж тут политическая воля, тут политическая трусость, не более того.

Еще одна интересная деталь всплыла в интервью Арахамии. На вопрос о законопроекте по Донбассу, о том, есть ли хоть какая-то концепция этого документа, глава фракции «Слуг» ответил дословно: «Нет никакой концепции. Такого законопроекта нет ни в Офисе президента, ни в парламенте, ни в Кабмине. Есть попытки спекулировать на этой теме. Любой законопроект подобного рода появится только после того, как появятся новые концепции и рамки, то есть после «нормандского формата». Если он отменится вообще, то тогда и отменится необходимость разрабатывать закон».

После таких заявлений напрашивается логичный вопрос: так зачем же нам вообще очередная «нормандская встреча»? Чего мы от нее ждем? Минские соглашения мы не собираемся выполнять. Никаких идей и концепций о том, что же вообще делать с Донбассом, если не то, что прописано в

Минске, не имеем. Зачем встречаться? Просто, чтобы в очередной раз провести время в хорошем отеле за государственные деньги?

Как вернуть тех, кто любит Россию и доверяет Путину?

А между тем недавно сайт «Зеркало недели» опубликовал социологическое исследование, проведенное в так называемых ДНР и ЛНР. Исследование провела, как рассказывают журналисты, харьковская компания NewImageMarketingGroup (NIMG) по заказу украинского Института будущего. У компании нет собственного сайта – только страница в Фейсбуке, где они называют себя «лидером рынка маркетинговых и политических исследований в Восточной Украине». Они также пишут, что на выборах президента во втором туре проводили соцопрос по заказу британской газеты The Independent.

Опрос на оккупированных территориях Донбасса проводился силами NIMG с 7 по 31 октября. Всего было опрошено 1606 человек: 800 – в захваченных районах Луганской области, 806 – в захваченных районах Донецкой области.

Сайт LIGA.net выделил 10 ключевых выводов из опроса, приведу лишь некоторые из них.

Более половины жителей оккупированных территорий (51%) хотят «войти в состав РФ». Еще 13% «хотят войти в состав РФ с особым статусом». Только 5% хотят «быть частью Украины, как прежде». 13% хотят особый статус в составе Украины. Более 60% хотят объединения Украины с РФ.

Тепло относятся к России более 70% жителей не подконтрольных Украине территорий. Они выбрали вариант «тепло и очень тепло».

Более 80% плохо относятся к НАТО и США. Более 60% против интеграции в Европейский Союз.

76% считают войну на Донбассе гражданской, то есть «внутренним конфликтом» Украины.

Более 80% считают аннексию Крыма законной, заявляя, что действия России в Крыму были «законной защитой русскоязычных».

Более 90% жителей непризнанных республик считают, что война началась из-за революции в Киеве и влияния США.

И можно, конечно, приводить хоть тысячи мнений своих, карманных аналитиков, которые будут в один голос кричать, что подобным исследованиям нельзя доверять, но… но сам Арахамия заявил, что этому верит.

«Честно говоря, расстроила меня вся эта статистика, – признался он. – Первая мысль: хорошо бы эту статистику подтвердить еще какими-то источниками. Но я склонен ей больше верить, чем не верить. Что с этим делать? Для того чтобы выиграть умы, надо на них воздействовать. Надо делать телеканалы и сайты. Смена менталитета – дело не быстрое».

Интересно, а приходила ли Давиду Арахамии, а также президенту Зеленскому, да и всем «Слугам народа» простая мысль: для того чтобы «выиграть умы», нужно не телеканалы и сайты создавать, где людей будут пичкать пропагандой, а делом доказать жителям Донбасса, что вернуться в Украину можно! Что их, мирных граждан, никаких не террористов, здесь наконец опять признают людьми, им не будут устраивать блокады, отбирать у них пенсии, их не будут ненавидеть, обзывать и убивать. Такое слабо попробовать президенту и его компании?! А попросить прощения у этих людей? Вы же считаете, что войну на Донбассе ведет Россия, значит, наши граждане ни в чем не виноваты, так за что же вы с ними так – пять лет уже? «Выиграть умы» – дело, конечно, серьезное. Но для того чтобы его затевать, для начала совесть бы свою «выиграть»! С этим намного тяжелей.