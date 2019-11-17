К 100-летию крушения империй

Исторические события, ознаменовавшие начало ХХ века, наполнены огромным количеством тайн и загадок, которым суждено быть постоянным предметом горячих споров и системного изучения историками и краеведами.

В 2018 году во многих странах мира отмечалось столетие со дня окончания Первой мировой войны – трагедии, унесшей более тридцати миллионов жизней и кардинально перекроившей политическую карту мира. А в 2019-м исполнилось сто лет подписанию Версальского договора, расставившего все окончательные юридические акценты Великой войны, положившей конец существованию четырех империй: Австро-Венгерской, Российской, Османской и Германской, а на некогда принадлежавших им территориях было основано множество новых независимых государств.

Совсем другая ситуация сложилась на Западе – США, вступившие в войну ближе к ее концу и не понесшие значительных потерь, сумели в итоге заметно укрепить свои позиции на мировой арене.

Важность исторических хитросплетений того периода приобретает особую актуальность в контексте происходящего на мировой арене сегодня. Ведь несмотря на почти целое столетие, минувшее с той поры, эхо произошедшего ощущается и в геополитической жизни начала ХХІ века. Возможно, ответы на многие острые вопросы сегодняшнего дня можно найти, погрузившись в события тех лет.

История, с которой мы начинаем этот цикл публикаций о малоизвестных одесских страницах Первой мировой войны, имеет несколько эталонных примеров чести, воинской верности своему государству, а также достойный пример уважения к своему прошлому и, как следствие, непрерывающихся уз семейной памяти.

13 марта 1918 года в Одессу вошли германские и австро-венгерские войска. С исторической точки зрения для Украинской республики, можно считать их союзниками, что впоследствии, уже в апреле 1918 г., повлекло за собой поддержку союзнических войск Павлом Петровичем Скоропадским и возникновение идеи возвращения к Гетманату. С точки зрения советской истории, этот военный контингент называется оккупационными силами, т. к. одинаково неприемлемыми полюсами для них были как коммунисты во главе с В. Лениным, так и продолжающие храбро сражаться остатки царской армии России.

В первые же дни у городских властей сохранялась иллюзорная надежда, что Одесса получит статус вольного города, так как, судя по переговорам городской делегации с австрийско-германским командованием, в Одессе будет установлен такой порядок, в силу которого городскому самоуправлению будет передана почти вся полнота власти в городе.

В начале апреля командующим всеми австро-германскими войсками в Одессе назначается фельдмаршал-лейтенант (соответствует украинскому званию генерал-лейтенант) Эдвард Эдлер фон Бёльц. Одновременно он получает и административный пост Имперского и Королевского губернатора Одессы. К этому периоду Эдвард фон Бёльц уже состоялся как опытный стратег и военачальник, всецело посвятивший себя военному делу и служению Австро-Венгерской короне. Ему было 53 года. В молодости он получил военное образование в Казанском военном училище в России, где женился на россиянке Наталье Адамюк, дочери известного профессора, офтальмолога Е.В. Адамюка.

Конец августа и начало сентября 1918 года для одесситов и городского самоуправления были сложными, и дополнительным фактором дестабилизации стали события, унесшие жизни и австрийских военнослужащих, и жителей города. 31 августа произошел небывалой силы взрыв артиллерийских складов на Бугаевке. По одной из версий, эту операцию совершили силы, близкие к большевистскому движению, начинающему в те смутные годы свой активный подъем.

События на фронтах к этому периоду становились все сложнее. Тяжелая военная ситуация усугублялась неурожайным на территории Европы 1918 годом и, как следствие, нарастающим экономическим кризисом. Все это неизбежно вело к разрушению установленных государственно-политических формаций в Европе.

В результате 17 октября 1918 года парламент Венгрии расторг унию (союз с Австрией) и провозгласил независимость страны. 28 октября образовалась Чехословакия, вслед за ней 29 октября возникло Государство Словенцев, Хорватов и Сербов.

3 ноября независимость провозгласила Западно-Украинская народная республика, 6 ноября в Кракове было объявлено о воссоздании Польши. Также при распаде империи возникли Тарнобжегская республика, Гуцульская республика, Русская Народная Республика Лемков, Республика Команча, Республика Прекмурье, Венгерская Советская Республика, Словацкая Советская Республика, Республика Банат, Республика Фиуме. Юридически распад империи был оформлен в Сен-Жерменском договоре с Австрией, который был мирным договором после окончания Первой мировой войны, и в Трианонском договоре с Венгрией.

Одновременно с крахом империи началось разложение армии, на которую опиралась власть в Украине. Молодое большевистское движение, возглавляемое

В. Лениным, все больше укрепляло свои позиции и завершало трагический развал Российской империи.

Теперь службу взялись нести немцы – их части начали регулярно прибывать в Одессу морем из Константинополя, а полностью деморализованные австрийцы и венгры начали покидать город. Естественно, в сложившейся ситуации каждый верный присяге солдат вынужден принимать решение, что делать дальше. А если этот солдат своей страны еще и имеет звание фельдмаршал-лейтенанта, то решение должно быть выверенным и честным! Сложно сейчас представить, что тогда творилось в сердце и в душе австрийского губернатора Одессы Фон Бёльца, но он по всей видимости принял бескомпромиссное решение.

В связи с распадом Австро-Венгерской империи и последовавшим за ней развалом армии 9 ноября, в 8 часов утра, как сообщали одесские газеты того времени: «...в своей канцелярии во время внезапного помешательства чувств, которое можно объяснить лишь государственным переворотом на родине и в армии, покончил с собой выстрелом в голову Имперский и Королевский губернатор Одессы фельдмаршал Эдуард фон-Бёльц».

Хотя нельзя исключить и версию о преднамеренном убийстве, тем более что, как уже упоминалось выше, большевики всё увереннее расширяли территории своего влияния и дата смерти фельдмаршала практически совпадает с первой годовщиной Октябрьской революции.

Но это всего лишь версия...

Австрийского фельдмаршала, как было заявлено, временно похоронили на католическом участке Второго Христианского кладбища, чтобы при первой возможности вернуть его прах на родину.

Как писали газеты того времени, он сделался в один миг генералом без войск, так как его солдаты, согласно принятым новым австрийским и венгерским правительствами законам, разбились на национальные части и начали разъезжаться по домам. Без преувеличения можно сказать, что это один из примеров, когда честь и достоинство, любовь к Родине ценятся выше, нежели сама жизнь.

Австрия очень тепло относилась к фельдмаршалу. Еще в 1916 году в Австрии было написано музыкальное произведение, названное маршем Фон Бёльца.

Но вернемся в Одессу. В городе тут же объявляется чрезвычайное военное положение. Генерал-губернатором назначается немецкий генерал Раух. Однако вскоре и немцев постигла та же участь, что и их недавних союзников австрийцев. В Германии тоже свершилась революция, которая приводит к свержению монархии, к отречению кайзера Вильгельма и к установлению Веймарской республики.

Родственники фельдмаршала все эти годы не забывали о судьбе своего предка и спустя время, уже в период разгара Второй мировой войны, в 1942 году прибыли в Одессу, чтобы найти его могилу, но поиски были безрезультатными. Могилу удалось обнаружить только в конце 1980-х известному в прошлом краеведу Роману Шувалову, который руководствовался уникальной картой Второго Христианского кладбища, составленной в 1918 году. Эта карта была передана ему вместе с копией архивного дела профессором Алексеем Суриловым, который посещая Германию с лекциями, уже тогда активно занимался историей захоронений военного времени. Сложные послевоенные отношения между СССР и ФРГ не благоприятствовали возвращению родственников к активной поисковой работе, как, впрочем, и последующий период – сначала было время смутных 1990-х, а затем формирование украинской независимости.

И вот в июле 2016 года в Одессу из Австрии приезжает молодой человек Роланд Клосс. Причем приезд его был достаточно неординарным – проходил он в рамках его тура, который он со своей спутницей Евой осуществлял на бамбуковом велотандеме Сrossover.

На своем пути велоактивист и урбанист Роланд посещал крупные города и встречался с общественностью, рассказывая о преимуществах велотранспорта и о развитии велоинфраструктуры в городах. Это являлось официальной частью его визита. Личные же мотивы приезда в Одессу, как выяснилось, были гораздо глубже.

Роланд является праправнуком фельдмаршал-лейтенанта Эдварда Эдлера фон Бёльца. И все эти годы (почти век), их семью не оставляла надежда все-таки найти место, где похоронен их легендарный предок.

Во время одной из встреч в Одессе судьба и свела его со мной и историком Александром Суриловым, об отце которого, профессоре Алексее Сурилове, мы упоминали выше.

И уже на следующий день мы с австрийскими гостями отправились на поиски того самого места захоронения, которое искали все эти годы.

Продолжение следует...