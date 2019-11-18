Сегодня Украину накроет сильнейшая магнитная буря

Сегодня, 20 ноября на Землю обрушится магнитная буря, пишет FaceNews.ua.

Геомагнитная активность продлится до воскресенья 24 ноября.

Самые мощные магнитные бури месяца будут наблюдаться 21 ноября (четверг) и 22 ноября (пятница).

Следующие магнитные бури ожидаются 3 декабря (несильная) и примерно через месяц, 26 и 29 декабря (значительные).

Как пережить магнитную бурю

Перед наступлением магнитных бурь нужно по максимуму исключить то, что негативно влияет на самочувствие: алкоголь, тяжелую пищу, недосыпание, стресс. Старайтесь больше двигаться, бывать на свежем воздухе.

Внимательно следите за качеством сна: спите достаточное количество часов, при этом не ложитесь слишком поздно - от этого сбивается биоритм, что в свою очередь, приводит к бессоннице. Попробуйте заняться медитацией, чтобы уменьшить влияние стрессовых ситуаций на организм.

В дни магнитных бурь обязательно держите при себе лекарства, которые обычно принимаете при ухудшении самочувствия - они могут пригодиться.