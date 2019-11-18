С сегодняшнего дня вводятся штрафы за перевозку детей без автокресел

С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу закон, который вводит штрафы за перевозку детей без автокресел, сообщает УНН. Вчера он был опубликован в издании "Голос Украины".

Если вашему ребенку меньше 12 лет и его рост меньше 145 сантиметров, обязательно купите автокресло,

- посоветовали по этому поводу в МВД.

Также в ведомстве указали, какое наказание ждет нарушителей:

- штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов - 510 грн.

- повторное нарушение в течение года будет стоить 50 необлагаемых минимумов доходов - 850 грн.

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя и накладывается штраф.

На полицию возлагается обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.