С сегодняшнего дня вводятся штрафы за перевозку детей без автокресел

С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу закон, который вводит штрафы за перевозку детей без автокресел, сообщает УНН. Вчера он был опубликован в издании "Голос Украины".
Также в ведомстве указали, какое наказание ждет нарушителей:
- штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов - 510 грн.
- повторное нарушение в течение года будет стоить 50 необлагаемых минимумов доходов - 850 грн.
Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя и накладывается штраф.
На полицию возлагается обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.