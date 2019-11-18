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  • Просмотров: 63
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

На входе в Оперный театр установят металлодетекторы

Категория: Новости

На входе в Оперный театр установят металлодетекторы

Вскоре центральный вход Одесского национального академического театра оперы и балета оборудуют арочными металлодетекторами.
Об этом сообщает Odessit.ua со ссылкой на пресс-службу театра.
Кроме того, Оперный станет первым театром в стране с применением подобных технологий. 

Благодаря помощи меценатов мы стали первым театром в Украине, который присоединился к европейским традициям надежной защиты театральных зданий и зрителей. Теперь ничто не помешает наслаждаться изящным искусством,
- отметили в театре.

 



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