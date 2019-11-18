На входе в Оперный театр установят металлодетекторы

Вскоре центральный вход Одесского национального академического театра оперы и балета оборудуют арочными металлодетекторами.

Об этом сообщает Odessit.ua со ссылкой на пресс-службу театра.

Кроме того, Оперный станет первым театром в стране с применением подобных технологий.



Благодаря помощи меценатов мы стали первым театром в Украине, который присоединился к европейским традициям надежной защиты театральных зданий и зрителей. Теперь ничто не помешает наслаждаться изящным искусством,

- отметили в театре.