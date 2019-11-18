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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Сотрудничество Украины с МВФ должно завершиться в 2023 году, - Маркарова

Категория: Новости / Экономика и финансы

Сотрудничество Украины с МВФ должно завершиться в 2023 году, - Маркарова

Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозирует, что Украина в 2023 году завершит сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом она заявила в интервью Hromadske, сообщает 112.ua.

 

 

Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ - ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать,
- сказала Маркарова.

Она надеется, что программа сотрудничества с МВФ, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.

По словам министра, сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ о программе кредитования, которая позволит реализовать массу реформ, приватизацию, концессию и так далее. Из этой программы Украине следует выйти по ее завершении - как в свое время это смогла сделать Польша, добавила Маркарова.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 14 ноября. В МВФ надеются достичь быстрых результатов в подписании новой программы сотрудничества с Украиной.

Сейчас Украина находится в краткосрочной кредитной программе МВФ, которая должна завершиться в начале 2020 года. В рамках этой программы страна получила 1 транш из предусмотренных трех на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.



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