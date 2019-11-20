 
Информация к новости
  • Просмотров: 65
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Польше нашли еще один Стоунхендж возрастом 7 тысяч лет

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

В Польше нашли еще один Стоунхендж возрастом 7 тысяч лет

В Польше обнаружен огромный древний сад камней, которому более 6800 лет. Археологи утверждают, что он использовался неолитами для проведения ритуалов в течение 200-250 лет.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на Newsweek.

Диаметр сооружения составляет около 110 метров — в три раза больше, чем диаметр внутреннего круга валунов из песчаника в Стоунхендже.

Сооружение впервые обнаружили в 2017 году. С тех пор археологи работали на месте, чтобы понять его назначение. На сайте польского Министерства науки и образования исследователи указали «радиоуглеродное датирование указывает на то, что строение построено до 4800 года до н.э».

В Польше нашли еще один Стоунхендж возрастом 7 тысяч лет

«Польский Стоунхендж» расположен в деревне Нове Обезеже, примерно в 50 милях к востоку от Берлина (Германия). Он состоит из центральной зоны, окруженной тремя воротами, которые ведут внутрь, и четырьмя рвами, окружающими центральный круг. Каждый ров больше и глубже, чем предыдущий, и, кажется, что они выкапывались с относительно регулярными интервалами, т.е. новые добавлялись каждые несколько десятков лет. Рвы были глубиной 1—2 метра.

В Польше нашли еще один Стоунхендж возрастом 7 тысяч лет

Другие подобные круглые сооружения, датируемые между 4850 до 4600 г. до н.э., найдены вокруг реки Дунай. Считается, что они имели ритуальную цель и служили своего рода астрономическим календарем.

В центре внимания археологического проекта находятся вопросы о том, что побудило жителей данного региона приложить огромные усилия для строительства и содержания «польского Стоунхенджа», откуда взялась идея и знания, необходимые для построения этого сооружения и как долго этот объект использовался.

Также во время раскопок археологи раскопали в данном районе сотни костей, керамику, каменные и кремневые артефакты, а также раковины и красители. Кости в настоящее время анализируются экспертами, и команда надеется узнать больше об общинах, которые использовали это сооружение для поклонения. Считается, что, как и другие Стоунхенджи, польский сад камней использовался как «ритуальный календарь».



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать