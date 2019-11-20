В Польше нашли еще один Стоунхендж возрастом 7 тысяч лет

В Польше обнаружен огромный древний сад камней, которому более 6800 лет. Археологи утверждают, что он использовался неолитами для проведения ритуалов в течение 200-250 лет.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на Newsweek.

Диаметр сооружения составляет около 110 метров — в три раза больше, чем диаметр внутреннего круга валунов из песчаника в Стоунхендже.

Сооружение впервые обнаружили в 2017 году. С тех пор археологи работали на месте, чтобы понять его назначение. На сайте польского Министерства науки и образования исследователи указали «радиоуглеродное датирование указывает на то, что строение построено до 4800 года до н.э».

«Польский Стоунхендж» расположен в деревне Нове Обезеже, примерно в 50 милях к востоку от Берлина (Германия). Он состоит из центральной зоны, окруженной тремя воротами, которые ведут внутрь, и четырьмя рвами, окружающими центральный круг. Каждый ров больше и глубже, чем предыдущий, и, кажется, что они выкапывались с относительно регулярными интервалами, т.е. новые добавлялись каждые несколько десятков лет. Рвы были глубиной 1—2 метра.

Другие подобные круглые сооружения, датируемые между 4850 до 4600 г. до н.э., найдены вокруг реки Дунай. Считается, что они имели ритуальную цель и служили своего рода астрономическим календарем.

В центре внимания археологического проекта находятся вопросы о том, что побудило жителей данного региона приложить огромные усилия для строительства и содержания «польского Стоунхенджа», откуда взялась идея и знания, необходимые для построения этого сооружения и как долго этот объект использовался.

Также во время раскопок археологи раскопали в данном районе сотни костей, керамику, каменные и кремневые артефакты, а также раковины и красители. Кости в настоящее время анализируются экспертами, и команда надеется узнать больше об общинах, которые использовали это сооружение для поклонения. Считается, что, как и другие Стоунхенджи, польский сад камней использовался как «ритуальный календарь».